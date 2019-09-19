2019/09/19 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي ورئيس برلمان كردستان يؤكدان ضرورة خلق مناخ سياسي وتوافقات تدفع بالعمل المشترك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/19 | 16:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي ورئيس برلمان كردستان يؤكدان ضرورة خلق مناخ سياسي وتوافقات تدفع بالعمل المشترك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي ورئيس برلمان كردستان يؤكدان ضرورة خلق مناخ سياسي وتوافقات تدفع بالعمل المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).