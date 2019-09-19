رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة برلمان إقليم كردستان

2019/09/19 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اربيل

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيس برلمان إقليم كردستان ريواز فائق، جاء ذلك عقب استقباله في أربيل خلال زيارة

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