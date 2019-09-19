الديمقراطي الكردستاني يمنع عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني من دخول اربيل

2019/09/19 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كردستان

اعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، ان القوات الامنية في سيطرة سماقولي منعت دخول محمود السنكاوي الى أربيل لحضور اجتماع المكتب

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