2019/09/19 | 16:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع منظومة مياه صرف بحر البقر.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. السيسي يوافق على قرض جديد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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