مصر.. السيسي يوافق على قرض جديد

2019/09/19 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع منظومة مياه صرف بحر البقر.

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