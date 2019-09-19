موافقة مبدئية على منح العراق حق استضافة “خليجي 25”

2019/09/19 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد”: يس عراق اعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الخميس، منح العراق مبدئيا حق تضييف بطولة خليجي 25 .وذكر اتحاد الكرة العراقي في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه ، ان ‘الاتحاد الخليجي لكرة القدم وافق على منح العراق مبدئيا حق تضييف النسخة ٢٥ من البطولة ‘.يشار الى ان العراق كان قدم حُرم […]

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