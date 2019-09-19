نيجيرفان بارزاني والحلبوسي يؤكدان على حماية الاستقرار السياسي والأمني في العراق

2019/09/19 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس إقليم كوردستان ، نيجيرفان بارزاني ، اليوم الخميس ، مع رئيس مجلس النواب العراقي ، محمد الحلبوسي ، الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ، وأوضاع النازحين العراقيين المتواجدين في إقليم كوردستان ومستقبلهم وسبل إعادتهم إلى مناطقهم التي نزحوا منها.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان ، انه ” تم التأكيد على حماية الاستقرار السياسي والأمني في العراق، وعلى أهمية استمرار الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل القائمة بين الجانبين في إطار الدستور العراقي ” .

وأضاف البيان، بأن ” الجانبين تباحثا العمل البرلماني والتشريعي والموازنة العامة الفيدرالية لسنة ٢٠٢٠، وعملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب على الإرهاب “، مبيناً بالقول ” سلطا الضوء على أوضاع النازحين العراقيين في مخيمات إقليم كوردستان ومستقبلهم وسبل إعادتهم إلى مناطقهم التي نزحوا منها”.

كما تم تسليط الضوء خلال اللقاء على علاقات العراق مع دول المنطقة والعالم ، والمستجدات الأمنية والسياسية ، وأوضاع المنطقة عموماً.

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