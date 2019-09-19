سعي كوردستاني لإعلان قائمة “موحدة” لانتخابات المجالس في (المتنازع عليها)

2019/09/19 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد كل من مسؤول مؤسسة الإنتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خسرو كَوران ، ومسؤول مكتب انتخابات الاتحاد الوطني الكوردستاني رزكار علي ، اليوم الخميس ، لبحث آلية مشاركة الأحزاب الكوردستانية في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ، بقائمة موحدة.

وأفادت مصادر بأن الغرض من الاجتماع هو بحث تشكيل قائمة مشتركة تضم الاطراف السياسية الكوردستانية، للمشاركة في الانتخابات المحلية في محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين.

ويفضل الحزبين الكورديين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين مشاركة الكورد في الانتخابات المحلية المقبلة بقائمة موحدة ، حيث من المقرر ان يجرى الديمقراطي الكوردستاني مباحثات مع جميع الاحزاب الكوردستانية، للوصول إلى اتفاق نهائي بهذا الصدد .

وكانت الأحزاب الكوردستانية في كركوك قد اعلنت في وقت سابق مشاركتها في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بقائمة واحدة باسم “كركوك كوردستانية”.

وجرت اخر انتخابات مجالس المحافظات العراقية في عام 2013 ، باستثناء محافظة كركوك التي لم تجري فيها الانتخابات منذ 14 عاما، ومن المقرر ان تشمل انتخابات المجالس المقبلة محافظة كركوك ايضاً.

وانسحبت تنظيمات الديمقراطي الكوردستاني من كركوك وبقية المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان اثر هجوم عسكري غير مبرر من جانب القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي في 16 اكتوبر 2017 ، بعد اسابيع قليلة من استفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان.

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