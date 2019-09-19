2019/09/19 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، خلو منطقة حي الجهاد بمحافظة واسط من أي تلوث اشعاعي بعد اجراء الفحوصات الاشعاعية من قبل الفرق الفنية التابعة لمركز الوقاية من الاشعاع .وقالت مدير مركز الوقاية من الاشعاع بشرى علي احمد في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “تمت زيارة منطقة حي الجهاد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن خلو حي الجهاد في واسط من أي تلوث إشعاعي وكالة خطوة برس.

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