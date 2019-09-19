برلمانية تكشف عن “مسؤول” يهرب اللاعبين بجوزارت مزورة

2019/09/19 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت النائبة عالية نصيف، عن وجود مسؤول “رقابي” يهرب اللاعبين بجوازات مزورة الى الكويت.وقالت نصيف في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تابعتها “كلكامش برس” “رقابي يهرب لاعبين أولهم ص و الثاني أ بجوازات مزورة و يعبرهم من تأشيرة الحجوزات بنفسه وامام أنظار أمن المطار الى الكويت”.وتابعت “المهربجية وما ايامكم الا عدد وما جمعكم الا بدد”.

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