التميمي لـ”كلكامش”:الحديث عن عجز بالموازنة “كاذب”

2019/09/19 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، الخميس، العجز في الموازنة بالـ”كاذب” وانه لاوجود له، مبينة ان اعادة اموال الدولة من العقارات وحدها، كافية لسد العجز.وقالت التميمي لـ” گلگامش” ان “العجز في الموازنة كاذب، كون الملفات التي لدينا، ان تمت إعادة أموالها الى الدولة، فانها ستوفر المليارات”، مبينة ان “إعادة أموال الدولة من عقارات الدولة وحدها كاف لسد العجز في الموازنة”.وأوضحت: “قلنا سابقا وبحضور رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ان من يقول ان لدينا عجزا في الموازنة فهو كاذب”، مؤكدة: “نحن أصحاب وثائق ومستندات وهناك ملفات فساد لو تم اعادة اموالها الى الدولة سنصل الى وفرة مالية، تحول دون الاقراض من الاخرين”.وأضافت ان “موازنة 2020 هي موازنة الأداء والبرامج وهذا ماتضمنه البرنامج الحكومي”، مبينة ان “المالية النيابية تحدثت مع وكيل وزارة المالية والتخطيط عن الموازنة، والذي وعدنا بتنفيذها بشكل جزئي لبعض الوزارات الخدمية”.وأشارت الى ان “تنفيذ موازنة الأداء والبرامج، تحتاج الى اربع الى خمس سنوات، لتنفيذها بشكل كامل، وتحتاج الى تدريبات وأنظمة وبرمجيات”.

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