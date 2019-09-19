امانة بغداد تعلن فتح المقطع الثاني من محمد القاسم مساء الغد

2019/09/19 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت أمانة بغداد، عن إكمال الصيانة الخاصة بالمقطع الثاني من الطريق محمد القاسم وإعادة فتحه مساء غد الجمعة.

وأكد بيان للأمانة تلقت وكالة[اين] سخة منه "إكمال اعمال الصيانة الخاصة بالمقطع الذي تم قطعه سابقاً والممتد من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة وإعادة فتحه أمام حركة السير والمرور مساء غد الجمعة عدا رمبة نزول النهضة سيكون الافتتاح يوم السبت في 28 أيلول الجاري".ولفت الى ان "المرحلة الثالثة من اعمال الصيانة الخاصة بالطريق ستبدأ يوم السبت 21 من الشهر الجاري وسيكون القطع للمقطع الممتد من القطن الطبي وحتى تقاطع النهضة لاجراء الصيانة الخاصة بالمقطع المذكور مع تحويل مسار السير الى الجانب الاخر من الطريق وبذلك يكون ذهاباً وإياباً لحين اكمال اعمال الصيانة مع وضع إشارات مرورية واستدلالية ترشد السائق نحو مسار الطريق".

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