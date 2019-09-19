اعتقال 16 متهما وضبط أسلحة أثر خلاف مجلس العزاء في ذي قار

2019/09/19 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]أعلنت قيادة شرطة ذي قار، إلقاء القبض على 16 متهماً وضبط أسلحة وأعتدة أثر خلاف عشائري في مجلس عزاء.

وقال قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات اللواء حسن سلمان الزيدي في بيان تلقت وكالة [اين]سخة منه انه "تم تنفيذ عملية أمنية في قضاء سوق الشيوخ/ ناحية كرمة بني سعيد [الكرماشية] أثر خلاف في مجلس عزاء استخدمت فيه الاسلحة النارية لوجود خلاف بين ابناء العمومة نفسها".وأوضح ان "الطرف الأول قام بمنع الطرف الثاني من الحضور الى مراسيم العزاء ولم يمتنع الاخير وعند حضورهم حدثت المشاجرة أدت الى مقتل وإصابة تسعة أشخاص".وأشار البيان الى ان "قائد شرطة المحافظة، أشرف على العملية الامنية التي نفذتها قيادة الشرطة لمداهمة وتفتيش محل الحادث واحكام طوق أمني حول المنطقة واجراء التفتيش الدقيق للبحث عن الجناة ومثيري الشجار واسفرت العملية عن إلقاء القبض على 16 متهماً وضبط عدد كبير من الأسلحة والأعتدة".وأضاف الزيدي، ان "قواتنا الامنية تستمر بملاحقة المطلوبين من أجل الحفاظ الأمن والاستقرار وحماية أرواح وممتلكات المواطنين وسنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة" لافتا الى "إحالة المتهمين والاوراق التحقيقية الى المحكمة المختصة".وكان شهود عيان قالوا ان 8 أشخاص بين قتيل وجريح سقطوا في خلاف عشائري خلال مجلس عزاء بمحافظة ذي قار.وقال الشهود ان "الحادث وقع بين أبناء عمومة من عشيرة واحدة بعد منع احد الاطراف من الحضور الى مجلس العزاء إلا ان الأخير هاجمهم بأسلحة نارية تسبب بمقتل خمسة أشخاص بينهم 3 من عائلة واحدة فيما أصيب ثلاثة أخرون في منطقة الكرماشية التابع الى ناحية كرمة بني سعيد جنوب المحافظة".وبينوا ان "من بين الضحايا ضابطين برتبة مقدم ورائد" مشيرين الى ان "الاجهزة الامنية طوقت مكان الحادث للسيطرة على النزاع وإجراء التحقيقات".

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