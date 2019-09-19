سومو تنفي لواع طلب السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام

2019/09/19 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الخميس، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العالمية بشأن طلب المملكة العربية السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام.

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