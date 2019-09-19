الحلبوسي يبحث مع رئيس برلمان اقليم كردستان الملفات ذات الاهتمام المشترك

2019/09/19 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع رئيس برلمان اقليم كردستان الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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