ازمة جديدة في الكاظمية.. محورها تفتيش زائرات السجن

2019/09/19 | 16:28

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سومر نيوز: بغداد..



نشر المحامي رائد الخزعلي، مناشدة وجهها إلى وزير الداخلية وقائد الشرطة الاتحادية، حول ما قال إنه...

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