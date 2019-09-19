دينا الشربيني تعترف لأول مرة بزواجها من عمرو دياب

2019/09/19 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الممثلة المصرية دينا الشربيني، اليوم الخميس، للمرة الأولى عبر مكتبها الإعلامي زواجها من عمرو دياب بعد العديد من الشائعات حول الموضوع، حيث أكد أنها تزوجت بالفعل من عمرو دياب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو للفنان عمرو دياب، أثناء إحيائه إحدى حفلات الزفاف، بفندق في القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وظهر الهضبة في الفيديو، وهو بجانب العروسين، ويغني أغنية «يوم تلات»، التي تم تسريبها مؤخراً، وينادي على زوجته الفنانة دينا الشربيني، ليظهر في الفيديو صوت الإعلامية بوسي شلبي، وهي تقول: «قولي له أنتي بالثلاث بنات».

ويأتي هذا على خلفية أخبار انتشرت مؤخراً عن وجود مشاكل بين الثنائي، وذلك بعد أن تشاجرا خلال تواجدهما في أحد الأماكن العامة بالساحل الشمالي.

وكانت الممثلة الكويتية هند البلوشي وضعت في وقت سابق حداً للغموض المهيمن على طبيعة العلاقة بين الثنائي، بعدما وصفت الأخيرة رسمياً بزوجة دياب، تعليقاً على صورة جمعتها بالزوجين مؤخراً في مصر.

كانت أغنية «يوم تلات» التي طرحها مؤخراً من ألبومه الجديد أنا غير قد حققت نجاحاً كبيراً.

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