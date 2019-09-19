خلية الإعلام الأمني: انزال جوي في منطقة هور الدلمج اثمر عن ضبط اسلحة ومتفجرات

2019/09/19 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، ضبط اسلحة ومتفجرات خلال عملية انزال جوي في منطقة هور الدلمج.

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