2019/09/19 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنان_بديع تؤكد الدراسات بأن هناك 40% من حالات الزواج وعقد القران في المجتمع العربي تنتهي بالطلاق ، بل واسباب هذا الطلاق المباشرة وظروفه ودوافعه تتشابه الى حد كبير في مختلف البلدان العربية ، لكن بعيدا عن هذه الأسباب ..لأنها تبدو كأعراض للمرض وليس سببا مباشرا له ، فنحن في مجتمعاتنا العربية نعاني من مرض سوء الاختيار، هذا اذا لم نتزوج دون أن نختار كما يفعل بعضنا حتى الآن !لكن المشكلة ليست في سوء اختيار......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حنان بديع - فيروس الطلاق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حنان بديع - فيروس الطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).