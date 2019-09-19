2019/09/19 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين حركة التاريخ لم تتوقف لحظة في اطارالصراع بين الخير والشر والقديم والجديد والانسان ككائن اجتماعي عاقل هو دائما الموضوع والأداة والوسيلة والهدف بمختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية والسياسية وفي شرقنا المسلوب الارادة والحرية عامة وفي بلادنا الغارقة بكل الأمراض والعاهات وفي مقدمتها الحرمان من ارادة تقرير المصير السياسي واستغلال وقمع النظام الاستبدادي التابع للقوى الخار......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صلاح بدرالدين - حراك – بزاف – ماله وماعليه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#صلاح بدرالدين - حراك – بزاف – ماله وماعليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).