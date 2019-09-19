داخلية كوردستان تصدر موقفاً من قضية منع دخول قيادي بالاتحاد الى أربيل

2019/09/19 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، انها ستبدأ التحقيق في الموقف الذي تعرض له القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني محمود سنكاوي على احد الحواجز اثناء توجهه الى اربيل .

وجاء في بيان للوزارة "اثناء توجه محمود سنكاوي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني الى اربيل تعرض لموقف مؤسف في حاجز في سماقولي".

واضاف البيان "ونحن اذا نؤكد بأن هذا الموقف ليس له اي خلفية ولكي نرسل تطميناتنا الى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ولقطع الطريق امام تكرار مثل هذه المواقف فسنبدأ في تحقيق دقيق بالواقعة".

واكد البيان ان "كافة الاجراءات التي يتم اتخاذها في السيطرات والحواجز تهدف لحفظ امن وسلامة سكان ومواطني اقليم كوردستان".

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