الامن النيابيـة : نؤيد حل كافة قيادات العمليات خصوصا في بغداد لان الوضع الأمني جيد جدا

2019/09/19 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة الامن والدفاع النيابية انها تؤيد حل جميع قيادات العمليات وخصوصا في بغداد، لان الوضع الامني جيد جدا.وذكـر عضو اللجنة عدنان الاسدي أن ” الوضع الأمني جيد، وتبقى مسألة انتشار السلاح، فلو قسنا الوضع الأمني الان مع السنوات السابقة يعتبر افضل وضع أمني مر به البلد ” ، معتبرا ان ” ذلك جاء […]

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