روسيا تدعو الدول المطلة على الخليج لبدء محادثات التهدئة

2019/09/19 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، جميع دول الخليج على الدخول في محادثات لنزع فتيل التوترات في أعقاب هجوم يمني استهدف البنية التحتية النفطية السعودية.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن لافروف قوله في موسكو إنه يدعو إلى اتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة في المنطقة وقال إن توجيه اتهامات لا تستند لأي أساس إلى إيران بشأن الهجمات يؤجج التوترات.انتهى

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