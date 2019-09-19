فدعم ينصح مسؤول في بابل بالاستماع لاحتياجات المواطنين

2019/09/19 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث النائب عن كتلة الحكمة المعارضة النيابية حسن فدعم الجنابي مع نائب محافظ بابل حبيب الحلاوي واقع المحافظة والسبل الكفيلة للارتقاء بواقعها الخدمي والعمراني.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء مناقشة واقع المحافظة والسبل الكفيلة للارتقاء بواقعها الخدمي والعمراني، والوقوف على العقبات التي تقف حائلا امام تنفيذ العديد من المشاريع التي تخدم المواطن البابلي في مجالات الامن والخدمات والصحة والمياه والزراعة والاستثمار والقطاعات الاخر".وشدد فدعم على" ضرورة الابتعاد عن المصالح الحزبية والانطلاق بلجان إلى مناطق المحافظة والالتقاء باهالي تلك المناطق والاستماع لاحتياجاتهم والوقوف على المشاكل التي يعانون منها وإيجاد الحلول المناسبة لها".انتهى

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