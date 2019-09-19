2019/09/19 | 17:03

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الزراعة: منع الاستيراد أعاد أكثر من 4 الاف مزارع الى عملهم في ديالى

أكدت وزارة الزراعة، ان إيقاف استيراد المحاصيل الزراعية والمنتجات

الحيوانية أدى الى عودة أكثر من 4 الآف مزارع الى مزاولة عملهم

الزراعي في محافظة ديالى.وذكر بيان للوزارة، ان "إغلاق الحدود امام استيراد المحاصيل الزراعية

خلال الاشهر الماضية أعطى دفعة قوية للقطاع الزراعي في المحافظة التي

تتميز بوجود مساحات واسعة للانتاج الزراعي في مناطق متفرقة وان

الفلاحين عادوا الى زراعة اراضيهم بعد منع الاستيراد وتقديم الدعم

اللازم لهم من قبل وزارة الزراعة".وأضاف "كما ادى قرار منع الاستيراد الصادر من وزارة الزراعة الى تشغيل

عدد كبير من الايدي العاملة وامتصاص البطالة وتحقيق الجدوى الاقتصادية

المناسبة للفلاحين والمزارعين في مختلف المحافظات والتي ادت بدورها

الى تحقيق تنمية زراعية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".

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