الشباب والرياضة تعلن عن موعد إستضافته خليجي 25

2019/09/19 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخباركشفت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، عن موعد تقديم ملف إستضافة خليجي 25 في العراق.

اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض، عبر حسابه الرسمي عبر فيسبوك، تابعته وكالة النبأ للأخبار، إن "الملف العراقي سيقدم بشكل رسمي اثناء إنعقاد البطولة"، لافتاً الى إن "العراق سيستضيف بطولة خليجي 25 وسيعقد اجتماعاً بهذا الخصوص إثناء بطولة الخليج القادمة التي ستقام في قطر نهاية هذا العام".

وأكد رياض، "إن هذا الفضل يعود لجهود عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي، بهذا الموضوع لاستضافة العراق بطولة الخليج للمرة الثانية، بعد أن استضافة بغداد البطولة الخامسة عام ٧٩، وفاز منتخبنا بتلك البطولة".

وأعلن اتحاد الكرة، في وقت سابق اليوم، ان الاتحاد الخليجي منح العراق موافقة مبدئية لاستضافة بطولة كأس الخليج 25.انتهى/س

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