2019/09/19 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الايرانية: لابد من الحفاظ على وحدة سورية وعلى القوى الأجنبية التي دخلت أراضيها من دون دعوة مغادرتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/19 | 17:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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