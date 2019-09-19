صفارات الإنذار تدوّي في الرياض.. والقلق ينتاب السعوديين

2019/09/19 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، صافرات الإنذار في العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم، ظهر الخميس؛ وهو ما بث قلقاً واسعاً لدى

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