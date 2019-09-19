2019/09/19 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر رجل مرور وهو يعتدي بالضرب على سيارة مدنية “مخالفة” في ساحة النسور وسط بغداد.وقال مدونون إنه بدلا من قيام أحد المنتسبين بضرب السيارة على زجاجها وركلها على أحد جوانبها كان عليه تحرير مخالفة أصولية وفق السياقات والانظمة المرورية ، منتقدين هذا التعامل الذي وصفوه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفيديو” رجل مرور يهاجم سيارة مدنية “بالضرب” وسط بغداد بدلا من تحرير مخالفة أصولية!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفيديو” رجل مرور يهاجم سيارة مدنية “بالضرب” وسط بغداد بدلا من تحرير مخالفة أصولية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).