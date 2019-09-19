2019/09/19 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6Y1B0KFvtbI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أدت واجباتها كأم ثم عادت لصفوف الدراسة لتحقق حلمها) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أدت واجباتها كأم ثم عادت لصفوف الدراسة لتحقق حلمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).