خلاف عشائري حول المشيخـة يتسبب بقتلى وجرحى في ذي قـار

2019/09/19 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب نزاع عشائري بسبب خلاف حول المشيخة ، بمقتل سبعة اشخاص بينهم ثلاثة اشقاء واصابة خمسة عشر اخرين بجروح ، في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار .وذكر مصدر محلي ان ” النزاع العشائري الذي لا يزال مستمرا في منطقة الكرماشية بقضاء سوق الشيوخ ، تسبب بمقتل الاشقاء الثلاثة وهم المقدم يحيى خشن السراي […]

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