منع بيع عقار قيمته نصف مليار دينار في بغداد بواسطة التزوير

2019/09/19 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت وزارة الداخلية بيع عقار في منطقة الوزيرية ببغداد ، قيمته نصف مليار دينار من قبل شخصين عن طريق انتحال الصفة والتزوير..ورصد مكتب المفتش العام في مديرية الأحوال المدنية ، عملية انتحال الصفة والتزوير التي قام بها الشخصان باصدارهما هويات أحوال مدنية وقساما شرعيا بطرق غير اصولية ، لغرض الاستيلاء على أحد العقارات العائدة […]

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