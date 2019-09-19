مالية الحشد تباشر بتوطين رواتب 2000 منتسب بثلاثة ألوية في سامراء (صور)

2019/09/19 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، الخميس، بتوطين رواتب أكثر من 2000 منتسب في الألوية 313 و314 و315 في قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين.وقال موفدنا، إن لجنة خاصة من مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي باشرت، اليوم، أعمالها لتوطين رواتب أكثر من 2000 منتسب في الألوية 313 و314 ...

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