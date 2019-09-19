2019/09/19 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cOMKwiSNUaY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اغلبية صامتة ... هل بات الاستثمار اهم من كرامة المعدمين) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اغلبية صامتة ... هل بات الاستثمار اهم من كرامة المعدمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).