وزير التخطيط يتعهد بمعالجة التداعيات الناتجة عن قرار إلغاء المجالس المحلية

2019/09/19 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي في ديوان المحافظة اليوم الخميس، مع وفد من المجالس المحلية للاقضية والنواحي، قرار الغاء المجالس المحلية.

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