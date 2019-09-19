السفير العراقي في روسيا: لا توجد محادثات بين العراق وروسيا لشراء منظومة أس 400

2019/09/19 | 17:32

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بغداد:سومر نيوز

كشف السفير العراقي في موسكو حيدر منصور هادي، الخميس، في مؤتمر صحفي على منصة نادي المناقشة الدولي (فالدا...

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