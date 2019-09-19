الكشف عن معلومت غير معلنة عن جلسة رفع الحصانة عن الشيخ علي

2019/09/19 | 17:32

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سومر نيوز: بغداد..



نشر النائب فائق الشيخ علي، الخميس، فيديو على حسابه الشخصي، قال إنه للحظة التصويت على رفع الحصانة عنه....

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