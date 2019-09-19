2019/09/19 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جامعة تكريت تعلن اعداد الطلبة المقبولين هذا العام ..



الاكثر منذ سنوات

كشف رئيس جامعة تكريت جهاد ذياب، عن أعداد الطلبة المنضوين خلال

العام الدراسي الجديد في الجامعة.

وقال ذياب ،الخميس، ان الجامعة استقبلت أكثر من 31 الف طالبٍ وطالبة

ومن جميع المحافظات العراقية خلال العام الدراسي الجديد مؤكداً إنه

الأكثر خلال السنوات الماضية".واضاف إن جميع الأقسام والمقاعد في جامعة تكريت قد تم تأهيلها من

أجل توفير الأجواء المناسبة للطلبة مبيناً إن الجامعة مرت بمرحلة

إعمار كبيرة بعد أن خرب الجزء الأكبر منها سبب داعش الإرهابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة تكريت تعلن اعداد الطلبة المقبولين هذا العام .. الاكثر منذ سنوات) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة تكريت تعلن اعداد الطلبة المقبولين هذا العام .. الاكثر منذ سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).