بحوزتهم كميات كبيرة.. شرطة البصرة تعتقل اربعة مروجين للمخدرات

2019/09/19 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة البصرة ،الخميس، القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين من مروجي المواد المخدرة في المحافظة.

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