2019/09/19 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، بأن الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، توفي في منفاه بالسعودية بعد صراع مع المرض.وأوضح موقع “موزاييك إف إم” أن الرئيس الأسبق توفي في أحد المستشفيات بالسعودية بعد صراع مع المرض.وكان منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق، قد أكد في 12 سبتمبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وكالة خطوة برس.

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