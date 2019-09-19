2019/09/19 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- متابعة

اختلاف طريقة الولادة، بين الطبيعية والقيصرية، يتسبب باختلافات قد لا تكون جوهرية أو واضحة بين مواليد هاتين الطريقتين، بحسب دراسة علمية.

فقد توصلت دراسة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الفرق بين مواليد "القيصرية" و"الطبيعية"؟!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الفرق بين مواليد "القيصرية" و"الطبيعية"؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).