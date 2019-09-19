العثور على جثة امرأة قضت بإطلاق نار جنوب غربي ديالى

2019/09/19 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بالعثور على جثة امرأة قضيت بإطلاق نار جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "قوة أمنية عثرت على جثة إمرأة عليها أثر إطلاق نار على طريق الوزيرية قرب ناحية بني سعد جنوب غربي محافظة ديالى".

وأضاف أنه" تم نقل جثة الضحية للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لكشف ملابساته".

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