جوازات البصرة تدعو المواطنين الى تسلم جوازاتهم المنجزة السبت

2019/09/19 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة في البصرة ان يكون يوم السبت المقبل دواما رسميا في مكتبي الجوازات لغرض تسليم الجوازات المنجزة الى المواطنين.وذكر مدير الدائرة العميد امجد حسن النور لوكالة وطن للانباء :” انجز مكتبا الجوازات الاول والثاني ، 15524 جواز سفر ، لذا وجهنا ان يكون السبت القادم دواما رسميا للمكتبين لغرض […]

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