نائب يتحدث عن اهدار العراق أكثر من 4 الاف مشروع و200 تريليون دينار

2019/09/19 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رياض التميمي ان العراق اهدر اكثر من 4 الاف مشروع بنى تحتية خلال 6 سنوات وسببت هدرا باكثر من 200 تريليون دينار.

وقال في بيان ورد لشفق نيوز ان "مجلس الوزراء اصدر في وقت الازمة الاقتصادية القرار 347 في عام 2015 أتاح للشركات ان تعمل على فسخ عقد رضائي او تسويه او إكمال او استثمار"، مبينا "كان استخدام هذا القرار سيئاً واهدر اكثر من أربعة الاف مشروع كبنية تحتية منذ 2008 ولحد 2014 وسبب هدراً للمال العام لأكثر من 200 ترليون دينار".

وعزا التميمي ذلك الى ان "الفاسدين استغلوا هذا القرار لمصالحهم الخاصة ومن اجل اجندات فساد، وهذا مثبت ومشخص وعلى مستوى لجنة تحقيق بهذا الموضوع".

واضاف ان "الحكومة الحاليّة بدأت متابعة العمل وهيأت مبالغ لها ونحن كلجنة اقتصاد واستثمار فكرنا بأن تكون الحكومة ملزمة ان تكمل المشاريع السابقة وبعدها تستحدث مشاريع جديدة".

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