سومو تنفي طلب السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام

2019/09/19 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الخميس، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العالمية بشأن طلب المملكة العربية السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام.

وقال مدير علاقات واعلام الشركة حيدر الكعبي: ان "شركة تسويق النفط سومو تنفي نفياً قاطعاً طلب المملكة العربية السعودية من العرا...

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