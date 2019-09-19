العراق يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي

2019/09/19 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وفد نيابي اليوم الخميس، في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي يقام حاليا في العاصمة الاردنية عمان.

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