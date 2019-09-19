الحشد الشعبي يطهر مطار الطبعات وقريتين وصولا إلى الحدود العراقية السعودية

2019/09/19 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تطهير مطاراً وقريتين في صحراء الأنبار جنوب الطريق الدولية المحاذية مع محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وصولاً إلى الحدود السعودية العراقية.

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