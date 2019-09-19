2019/09/19 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس: حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من اندلاع حرب شاملة حال تعرض بلاده لضربة من الولايات المتحدة أو السعودية، معتبرا أن المملكة ستكون مضطرة للقتال حتى آخر جندي أمريكي.وأشار ظريف، في مقابلة مع شبكة “CNN” الأمريكية، اليوم الخميس، جاءت تزامنا مع توتر جديد في المنطقة عقب اتهام إيران بالوقوف وراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف يحذر من تداعيات أي ضربة أمريكية أو سعودية على إيران وكالة خطوة برس.

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