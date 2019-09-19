العراق يعيد قرابة 160 لاجئا من تركيا الى البلاد

2019/09/19 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد (158) لاجئا عراقيا من الاراضي التركية عائدين الى بلادهم العراق عن طريق منفذ ابراهيم الخليل التابع الى قضاء زاخو في محافظة دهوك، اكد ذلك مدير عام دائرة شؤون الفروع والمتحدث الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير .واضاف في تصريح لوكالة نون ان " الوزارة مستمرة بتنفيذ برنامجها (العودة الطوعية المجانية الاسبوعية) للاجئين للعراقيين المتواجدين في الجمهورية التركية "، مبينا ان كوادر ممثلية الوزارة في اقليم كوردستان ومكتبها في دهوك بالتنسيق مع مكتب ادارة الازمات المشتركة (jcc) في دهوك وقوات امن منفذ ابراهيم الخليل نقلت العراقيين العائدين من تركيا وعن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد.

وتابع جهاكير ان هؤلاء اللاجئين كانوا متواجدين في المحافظات التركية (انقرة، سامسونك وجروم).

مشيرا الى ان " عودتهم نظمتها الوزارة بالتنسيق مع السفارة العراقية بالعاصمة التركية (انقرة)، إذ ان انطلاقة عودتهم بدات من العاصمة التركية وعن طريق زاخو الى داخل البلاد حيث مناطق سكناهم الاصلية ".

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