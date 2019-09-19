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تطهير مبازل في المثنى استعداداً للموسم الزراعي


تطهير مبازل في المثنى استعداداً للموسم الزراعي
2019/09/19 | 18:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

أعلنت مديرية صيانة مشاريع ري وبزل المثنى اليوم الخميس، عن المباشرة بتطهير مشروع مبزل الظوالم شمال المحا...

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