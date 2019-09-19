2019/09/19 | 18:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تطهير مبازل في المثنى استعداداً للموسم الزراعي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلنت مديرية صيانة مشاريع ري وبزل المثنى اليوم الخميس، عن المباشرة بتطهير مشروع مبزل الظوالم شمال المحا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تطهير مبازل في المثنى استعداداً للموسم الزراعي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تطهير مبازل في المثنى استعداداً للموسم الزراعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).