نائب يتحدث عن اهدار العراق أكثر من 4 الاف مشروع و200 تريليون دينار

2019/09/19 | 18:04

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بغداد:سومر نيوز

أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رياض التميمي ان العراق اهدر اكثر من 4 الاف مشروع بنى تحتية خل...

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